Атака безэкипажных катеров: в минобороны рф прокомментировали взрывы в Севастополе

Детали

Так, минобороны рф утверждает, что якобы пункт базирования Черноморского флота рф в Севастополе был атакован тремя безэкипажными быстроходными катерами. Однако на подходе к Севастопольской бухте все безэкипажные катера были якобы уничтожены.

минобороны россии обвиняет украинскую армию. Киев причастность к взрывам не подтверждал.

Дополнение

Во временно оккупированном городе Севастополь ночью прогремели взрывы. Назначенный рф так называемый "губернатор" Севастополя михаил развожаев сообщил, что черноморский флот рф "отражает атаку надводных беспилотников".

Спикер Воздушных сил ВСУ Украины Юрий Игнат, комментируя сообщения российских оккупантов об атаке "надводных беспилотников" в Севастополе заявил, что подобные цели трудно сбивать.