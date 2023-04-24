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Атака безэкипажных катеров: в минобороны рф прокомментировали взрывы в Севастополе

Киев • УНН

 • 506777 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. минобороны россии утверждает, что пункт базирования Черноморского флота рф в Севастополе был атакован якобы тремя безэкипажными быстроходными катерами, передает УНН.

Детали

Так, минобороны рф утверждает, что якобы пункт базирования Черноморского флота рф в Севастополе был атакован тремя безэкипажными быстроходными катерами. Однако на подходе к Севастопольской бухте все безэкипажные катера были якобы уничтожены.

минобороны россии обвиняет украинскую армию. Киев причастность к взрывам не подтверждал.

Дополнение

Во временно оккупированном городе Севастополь ночью прогремели взрывы. Назначенный рф так называемый "губернатор" Севастополя михаил развожаев сообщил, что черноморский флот рф "отражает атаку надводных беспилотников".

Спикер Воздушных сил ВСУ Украины Юрий Игнат, комментируя сообщения российских оккупантов об атаке "надводных беспилотников" в Севастополе заявил, что подобные цели трудно сбивать.

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