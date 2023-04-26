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россияне снова приостановили Черноморский зерновой коридор - ВМС ВСУ

россияне снова приостановили Черноморский зерновой коридор - ВМС ВСУ

Киев • УНН

 • 480118 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. россияне снова приостановили работу Черноморского зернового коридора. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Военно-Морских Сил ВСУ.

Цитата

"Сегодня, 26.04.2023, Черноморский зерновой коридор в очередной раз приостановлен российской стороной. Так, 25.04.2023 в Совместном Координационном Центре (г. Стамбул) представители россии отказались согласовывать движение судов в/из морских портов Украины по гуманитарному коридору, действующему в рамках Черноморской Инициативы по вопросам экспорта зерна и связанных продовольственных грузов морским путем", - говорится в сообщении. 

Детали

Как отмечается, в результате этого сегодня 4 судна, в том числе судно AKDENIZ-M, которое зафрахтовано Всемирной Продовольственной Программой ООН для доставки пшеницы в Эфиопию, пока не смогли покинуть порты Черноморск, Одесса и Южный и вынуждены ждать согласования их прохода дополнительное время. Также одно судно ожидает прохода в порт Одессы в районе Сулины.

Кроме того, в ВМС ВСУ отмечают, что с утра 26.04.2023 в сети Интернет стала распространяться ложная информация о якобы запрете Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины движения торговых судов в рамках зерновой инициативы из/в порты Большой Одессы. Такая информация абсолютно не соответствует действительности.

"Подчеркиваем, что Украина неуклонно выполняет все возложенные на нее в рамках Черноморской зерновой инициативы обязательства и прилагает максимум усилий для поддержания и расширения экспорта зерна и связанных продовольственных грузов морским путем в интересах нашего государства", - отметили в Военно-Морских Силах.

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