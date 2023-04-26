Дмитро Кулеба зустрівся з генеральним директором Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Дмитро Кулеба зустрівся з генеральним директором Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Цюй Дунюєм. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство закордонних справ України.
Деталі
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з генеральним директором Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Цюй Дунюєм.
Як зазначається, сторони обговорили можливості надання технічної підтримки для сприяння експорту продовольства з України та підтримку розвитку гуманітарної програми "Зерно з України".
Дмитро Кулеба закликав Продовольчу та сільськогосподарську організацію докласти максимальних зусиль для забезпечення подальшого функціонування Чорноморської зернової ініціативи.
Нагадаємо
У ВМС ЗСУ повідомили, що росіяни знову призупинили роботу Чорноморського зернового коридора.