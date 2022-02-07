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15 марта, 19:03 • 102660 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 134133 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118448 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112351 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102083 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100124 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 87451 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Дмитрий Дубилет подтвердил, что имел доступ к програмному коду Monobank

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. После появившейся информации о предстоящем судебном разбирательстве и возможном аресте активов Дмитрия Дубилета в международных судах, последний сегодня на своей ФБ странице опубликовал по его мнению информацию, что против него ведется информационная кампания.

В обращении Дмитрий Дубилет не предоставил ни одного существенного доказательства о юридической чистоте своих проектов, какие либо патенты или права на интеллектуальную собственность, ограничившись ссылкой на заявление Тигипко об отсутствии претензий. При этом Сергей Тигипко и его банк Универсал не имеют интеллектуальных прав на Монобанк, а являются партнерами, соответственно не имеют право вообще предъявлять какие либо претензии.

Как утверждает и признаёт сам Дмитрий Дубилет Монобанк создавался совместно с партнерами, а не лично им. Но спустя какое то время он создал проект сам с нуля, при этом утверждая, что не использовал ни строчки програмного кода Монобанка, подобное заявление с его стороны лишний раз подтверждает, что доступ к програмному коду все таки у него был.

“Я не взял ни строчки кода из монобанка. Я не нанимал ни одного сотрудника из моно. При этом, конечно, базовые продукты и сервисы — карты, платежи, выписка и многое другое — у нас совпадает с тем, что вы найдете во многих других необанках, от Революта и Monzo до monobank и Sportbank”, — пишет он.

“Что дальше?”, — задал вопрос Дмитрий Дубилет и ответил, что готов общаться с Монобанком по данной вопросу, тем самым фактически подтвердил, что вопросы для обсуждения есть.

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