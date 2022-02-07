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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Дмитро Дубілет підтвердив, що мав доступ до програмного коду Monobank

Дмитро Дубілет підтвердив, що мав доступ до програмного коду Monobank

Київ • УНН

 • 35115 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Після інформації, що з'явилася про майбутній судовий розгляд і можливий арешт активів Дмитра Дубілета в міжнародних судах, останній сьогодні на своїй ФБ сторінці опублікував на його думку інформацію, що проти нього ведеться інформаційна кампанія.

У зверненні Дмитро Дубілет не надав жодного істотного доказу про юридичну чистоту своїх проектів, будь-які патенти або права на інтелектуальну власність, обмежившись посиланням на заяву Тігіпка про відсутність претензій. При цьому Сергій Тігіпко і його банк Універсал не мають інтелектуальних прав на Монобанк, а є партнерами, відповідно не мають право взагалі пред'являти будь-які претензії.

Як стверджує і визнає сам Дмитро Дубілет Монобанк створювався спільно з партнерами, а не особисто ним. Але через якийсь час він створив проект сам з нуля, при цьому стверджуючи, що не використовував ні рядки програмного коду Монобанка, подібна заява з його боку зайвий раз підтверджує, що доступ до програмного коду все таки у нього був.

"Я не взяв жодного рядка коду з Монобанку. Я не наймав жодного співробітника з моно. При цьому, звичайно, базові продукти і сервіси-карти, платежі, виписка і багато іншого — у нас збігається з тим, що ви знайдете в багатьох інших необанках, від Революту і Monzo до monobank і Sportbank", — пише він.

"Що далі?",— поставив питання Дмитро Дубілет і відповів, що готовий спілкуватися з Монобанком з даного питання, тим самим фактично підтвердив, що питання для обговорення є.

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