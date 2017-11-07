Для ВСУ подготовлено более 130 инструкторов по стандартам НАТО

"Продолжается система подготовки инструкторов в учебных центрах для обеспечения потребностей сил обороны, соответствующей стандартам НАТО. В 2017 году для нужд Вооруженных Сил Украины подготовлено 136 инструкторов, в настоящее время еще 34 проходят подготовку", - сказал И.Подолян.

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По его словам, также продолжается развитие и совершенствование материально-технической базы подготовки войск в соответствии с требованиями современности.

В частности, планируется обновить 17 бригадных и 4 общевойсковых полигона, а также 2 центра подготовки и 10 учебных центров.

Напомним, по словам начальника Генштаба Украины Виктора Муженко, к 2020 году ВСУ полностью перейдут на стандарты НАТО.