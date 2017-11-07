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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
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Для ВСУ подготовлено более 130 инструкторов по стандартам НАТО

Для ВСУ подготовлено более 130 инструкторов по стандартам НАТО

Киев  •  УНН

 • 10620 просмотра

Киев. 7 ноября. УНН. В этом году для Вооруженных Сил Украины уже подготовлено по стандартам НАТО 136 инструкторов. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Управления оперативной подготовки Главного управления Вооруженных Сил Украины полковник Игорь Подолян, передает УНН.

"Продолжается система подготовки инструкторов в учебных центрах для обеспечения потребностей сил обороны, соответствующей стандартам НАТО. В 2017 году для нужд Вооруженных Сил Украины подготовлено 136 инструкторов, в настоящее время еще 34 проходят подготовку", - сказал И.Подолян.

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По его словам, также продолжается развитие и совершенствование материально-технической базы подготовки войск в соответствии с требованиями современности.

В частности, планируется обновить 17 бригадных и 4 общевойсковых полигона, а также 2 центра подготовки и 10 учебных центров.

Напомним, по словам начальника Генштаба Украины Виктора Муженко, к 2020 году ВСУ полностью перейдут на стандарты НАТО.

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