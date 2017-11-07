Для ЗСУ підготовлено понад 130 інструкторів за стандартами НАТО

“Продовжується система підготовки інструкторів у навчальних центрах для забезпечення потреб сил оборони, що відповідає стандартам НАТО. У 2017 році для потреб Збройних Сил України підготовлено 136 інструкторів, на даний час ще 34 проходять підготовку”, — сказав І.Подолян.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент переконаний, що Україна обов'язково стане членом НАТО

За його словами, також триває розвиток та вдосконалення матеріально-технічної бази підготовки військ відповідно до вимог сучасності.

Зокрема, планується оновити 17 бригадних та 4 загальновійськових полігона, а також 2 центра підготовки і 10 навчальних центрів.

Нагадаємо, за словами начальника Генштабу України Віктора Муженко, до 2020 року ЗСУ повністю перейдуть на стандарти НАТО.