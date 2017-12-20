Для жителей ОРДО отправили 82 тонны гумпомощи

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"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно неподконтрольные территории последовали 2 автомобиля, перевозивших гуманитарный груз. Транспортные средства везли около 82 тонн материалов водоснабжения и гигиенических наборов от благотворительной организации "Человек в беде" для жителей Донецкой области", - говорится в сообщении.

Напомним, Продовольственная программа ООН решила приостановить оказание помощи на Донбассе.