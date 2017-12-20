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Для жителів ОРДО відправили 82 тонни гумдопомоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Через КПВВ "Новотроїцьке" на лінії розмежування до тимчасово непідконтрольної території відправлено близько 82 тонн матеріалів водопостачання та гігієнічних наборів для жителів Донецької області. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДПСУ.

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"Через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово непідконтрольної території прослідували 2 автомобілі, які перевозили гуманітарний вантаж. Транспортні засоби везли близько 82 тонн матеріалів водопостачання та гігієнічних наборів від благодійної організації "Людина в біді" для жителів Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Продовольча програма ООН вирішила призупинити надання допомоги на Донбасі.

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