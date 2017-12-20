Для жителів ОРДО відправили 82 тонни гумдопомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Через КПВВ "Новотроїцьке" на лінії розмежування до тимчасово непідконтрольної території відправлено близько 82 тонн матеріалів водопостачання та гігієнічних наборів для жителів Донецької області. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДПСУ.
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"Через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово непідконтрольної території прослідували 2 автомобілі, які перевозили гуманітарний вантаж. Транспортні засоби везли близько 82 тонн матеріалів водопостачання та гігієнічних наборів від благодійної організації "Людина в біді" для жителів Донецької області", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Продовольча програма ООН вирішила призупинити надання допомоги на Донбасі.