Для обеспечения безопасности гражданских принимаются все меры - Балаклейская РГА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Принимаются все меры для обеспечения безопасности мирных жителей в связи с пожаром на бывшей технической территории 65-го арсенала в Балаклее в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Балаклейской РГА, передает УНН.
"Все меры для обеспечения безопасности мирных жителей принимаются. На месте работают подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.
Как сообщили в Министерстве обороны, сегодня в 13:25 в результате возгорания сухой травы на бывшей технической территории 65-го арсенала, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, неразорвавшихся в результате прошлогодней чрезвычайной ситуации, начался пожар.
Для локализации пожара привлекли 2 пожарных танка, инженерную машину разграждения.
Напомним, полиция Харьковской области перешла на усиленный круглосуточный режим дежурства из-за пожара возле военных складов под Балаклеей.