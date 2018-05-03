Для обеспечения безопасности гражданских принимаются все меры - Балаклейская РГА

"Все меры для обеспечения безопасности мирных жителей принимаются. На месте работают подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Министерстве обороны, сегодня в 13:25 в результате возгорания сухой травы на бывшей технической территории 65-го арсенала, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, неразорвавшихся в результате прошлогодней чрезвычайной ситуации, начался пожар.

Для локализации пожара привлекли 2 пожарных танка, инженерную машину разграждения.

Напомним, полиция Харьковской области перешла на усиленный круглосуточный режим дежурства из-за пожара возле военных складов под Балаклеей.