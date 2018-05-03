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Для обеспечения безопасности гражданских принимаются все меры - Балаклейская РГА

Киев • УНН

 • 9859 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Принимаются все меры для обеспечения безопасности мирных жителей в связи с пожаром на бывшей технической территории 65-го арсенала в Балаклее в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Балаклейской РГА, передает УНН.

Для обеспечения безопасности гражданских принимаются все меры - Балаклейская РГА

"Все меры для обеспечения безопасности мирных жителей принимаются. На месте работают подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

Как сообщили в Министерстве обороны, сегодня в 13:25 в результате возгорания сухой травы на бывшей технической территории 65-го арсенала, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, неразорвавшихся в результате прошлогодней чрезвычайной ситуации, начался пожар.

Для локализации пожара привлекли 2 пожарных танка, инженерную машину разграждения.

Напомним, полиция Харьковской области перешла на усиленный круглосуточный режим дежурства из-за пожара возле военных складов под Балаклеей.

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