Для забезпечення безпеки цивільних вживаються усі заходи – Балаклійська РДА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Вживаються усі заходи для забезпечення безпеки мирних жителів у зв'язку із пожежею на колишній технічній території 65-го арсеналу у Балаклії у Харківській області. Про це повідомила прес-служба Балаклійської РДА, передає УНН.
"Усі заходи для забезпечення безпеки мирних жителів вживаються. На місці працюють підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій", – йдеться в повідомленні.
Як повідомили у Міністерстві оборони, сьогодні о 13:25 у наслідок загоряння сухої трави на колишній технічній території 65-го арсеналу, де тривали роботи з очищення та розмінування залишків снарядів, що не розірвалися у результаті торішньої надзвичайної ситуації, почалася пожежа.
Для локалізації пожежі залучили 2 пожежних танки, інженерну машину розгородження.
Нагадаємо, поліція Харківської області перейшла на посилений цілодобовий режим чергування через пожежу біля військових складів під Балаклією.