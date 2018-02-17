Для ввода миротворцев на Донбасс нужно "дожать Россию" - Порошенко

"Для того, чтобы была введена полномасштабная миссия миротворцев, которая обеспечит возвращение этих территорий под украинский суверенитет, для этого нужно только одно дело - дожать Россию", - убежден президент.

Напомним, миротворцы на Донбассе нужны после того, как будет завершен дипломатический процесс. Об этом сегодня сказала министр иностранных дел Канады Фриланд.

Как сообщал УНН, минские соглашения должны быть выполнены, и в этом может помочь миротворческая миссия ООН. Об этом сказал спецпредставитель США в Украине Курт Волкер.