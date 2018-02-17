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Для введення миротворців на Донбас потрібно "дотиснути Росію" - Порошенко

Для введення миротворців на Донбас потрібно "дотиснути Росію" - Порошенко

Київ • УНН

 • 9118 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Для розгортання на Донбасі повномасштабної миротворчої місії ООН потрібно “дотиснути Росію”. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко під час брифінгу українським журналістам у межах конференції з питань безпеки у Мюнхені, передає УНН.

“Для того, щоб була запроваджена повномасштабна місія миротворців, яка забезпечить повернення цих територій під український суверенітет, для цього потрібно лише одна річ — дотиснути Росію”, — переконаний Президент.

Нагадаємо, миротворці на Донбасі потрібні після того, як буде завершений дипломатичний процес. Про це сьогодні сказала міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.

Як повідомляв УНН, мінські угоди мають бути виконані, і в цьому може допомогти миротворча місія ООН. Про це сьогодні сказав спецпредставник США в Україні Курт Волкер.

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