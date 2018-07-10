Для вступления в НАТО одних только военных реформ недостаточно - послы США, Канады и НАТО

“Украина является очень большой страной, в Европе и в евроатлантическом пространстве. Она теперь снова развила мощные, модернизированные вооруженные силы. Она занимает стратегическое положение на Черном море. Следовательно, она уже является партнером НАТО и стран НАТО во всех операциях, которые проводились, как и в операциях ООН. Я думаю, именно этот процесс большей модернизации, его ускорит и закрепит закон о нацбезопасности, сделает Украину в будущем более привлекательной и сильнее как партнер для альянса”, — подчеркнул посол Канады в Украине Роман Ващук.

“Я здесь добавлю, что Соединенные Штаты, как многие из вас знают, приветствуют признание Украины государством-аспирантом НАТО, и, как сказал посол Ващук, Украина является способной, имеет способные Вооруженные Силы, мы видели как страна реформировала себя на протяжении последних 4-х лет и мы надеемся видеть те же процессы эволюции и в последующие 4 года. Украинские вооруженные силы установили себе очень высокую планку — достичь стандартов НАТО до 2020 года. Я фанат амбициозности, и мы будем делать все что в наших силах для поддержки Украины. Я считаю очень важными реформы в Украине, такие как закон о Национальной Безопасности — это такие критические шаги. Хочу всех поздравить, — подчеркнула посол США в Украине Мари Йованович, — Следующий шаг — он даже тяжелее. Это имплементация. Необходимо, чтобы украинские военные не только выглядели как вооруженные силы НАТО — надо, чтобы они имели такие же возможности, как союзные государства. Благодаря этому процессу, страна приблизится к, в конце концов, к членству в НАТО. В этом случае другие вооруженные силы НАТО увидят, как работает украинская армия ... они узнают партнера и друга”.

При этом Йованович вспомнила и о необходимости политических и экономических реформ.

“НАТО — это не только о военных силах, и делая свою армию сильнее, несмотря на то, что Украина это делает с 2014 года довольно впечатляюще — помимо этого есть еще системная работа, которая должна быть выполнена. В дополнение к тактической и практической работе, ценности стран-членов НАТО — в хорошем управлении, верховенстве права, соблюдении прав человека — всех тех принципах, над которыми Украина должна работать для того, чтобы достичь стандартов альянса. Мы признаем, что стабильная, процветающая, успешная Украина является ключом к евроатлантической безопасности. С этой стороны НАТО предан поддержке Украины”, — добавил глава миссии НАТО в Украине Александр Винников