Для вступления в НАТО одних только военных реформ недостаточно - послы США, Канады и НАТО

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 июля. УНН. Во время дискуссий Киевского форума, отвечая на вопрос журналиста о том, когда и при каких обстоятельствах Украина станет привлекательной для НАТО, спикеры не дали точного ответа по срокам, однако отметили работу, которая все еще должна быть выполнена государством, передает корреспондент УНН.

“Украина является очень большой страной, в Европе и в евроатлантическом пространстве. Она теперь снова развила мощные, модернизированные вооруженные силы. Она занимает стратегическое положение на Черном море. Следовательно, она уже является партнером НАТО и стран НАТО во всех операциях, которые проводились, как и в операциях ООН. Я думаю, именно этот процесс большей модернизации, его ускорит и закрепит закон о нацбезопасности, сделает Украину в будущем более привлекательной и сильнее как партнер для альянса”, — подчеркнул посол Канады в Украине Роман Ващук.

“Я здесь добавлю, что Соединенные Штаты, как многие из вас знают, приветствуют признание Украины государством-аспирантом НАТО, и, как сказал посол Ващук, Украина является способной, имеет способные Вооруженные Силы, мы видели как страна реформировала себя на протяжении последних 4-х лет и мы надеемся видеть те же процессы эволюции и в последующие 4 года. Украинские вооруженные силы установили себе очень высокую планку — достичь стандартов НАТО до 2020 года. Я фанат амбициозности, и мы будем делать все что в наших силах для поддержки Украины. Я считаю очень важными реформы в Украине, такие как закон о Национальной Безопасности — это такие критические шаги. Хочу всех поздравить, — подчеркнула посол США в Украине Мари Йованович, — Следующий шаг — он даже тяжелее. Это имплементация. Необходимо, чтобы украинские военные не только выглядели как вооруженные силы НАТО — надо, чтобы они имели такие же возможности, как союзные государства. Благодаря этому процессу, страна приблизится к, в конце концов, к членству в НАТО. В этом случае другие вооруженные силы НАТО увидят, как работает украинская армия ... они узнают партнера и друга”.

При этом Йованович вспомнила и о необходимости политических и экономических реформ.

“НАТО — это не только о военных силах, и делая свою армию сильнее, несмотря на то, что Украина это делает с 2014 года довольно впечатляюще — помимо этого есть еще системная работа, которая должна быть выполнена. В дополнение к тактической и практической работе, ценности стран-членов НАТО — в хорошем управлении, верховенстве права, соблюдении прав человека — всех тех принципах, над которыми Украина должна работать для того, чтобы достичь стандартов альянса. Мы признаем, что стабильная, процветающая, успешная Украина является ключом к евроатлантической безопасности. С этой стороны НАТО предан поддержке Украины”, — добавил глава миссии НАТО в Украине Александр Винников

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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