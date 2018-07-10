Для вступу в НАТО одних лише військових реформ недостатньо - посли США, Канади та НАТО

“Україна є дуже великою країною, в Європі і в євроатлантичному просторі. Вона тепер знову розвинула потужні, модернізовані збройні сили. Вона займає стратегічне положення на Чорному морі. Отже, вона вже є партнером НАТО і країн НАТО у всіх операціях, які проводились, як і в операціях ООН. Я думаю, саме той процес більшої модернізації, що його прискорить і закріпить закон про Нацбезпеку, зробить Україну в майбутньому більш привабливою і сильнішою як партнер для альянсу”, — наголосив посол Канади в Україні Роман Ващук.

“Я тут додам, що Сполучені Штати, як багато з вас знає, вітають визнання України державою-аспірантом НАТО, і, як сказав посол Ващук, Україна є здібною, має здібні Збройні Сили, ми бачили як країна реформувала себе на протязі останніх 4-х років, і ми сподіваємось бачити ті самі процеси еволюції і в наступні 4 роки. Українські збройні сили встановили собі дуже високу планку — досягти стандартів НАТО до 2020 року. Я фанат амбіційності, і ми будемо робити все що в наших силах для підтримки України. Я вважаю дуже важливими реформи в Україні, такі як закон про Національну Безпеку — це є такими критичними кроками. Хочу всіх привітати, — наголосила посол США в Україні Марі Йованович, — Наступний крок — він є навіть важчим. Це імплементація. Необхідно, щоб українські військові не лише виглядали як збройні сили НАТО — треба, щоб вони мали такі самі спроможності, як союзні держави. Завдяки цьому процесу, країна наблизиться до, в решті решт, членства у НАТО. В цьому разі інші збройні сили НАТО побачать, як працює українська армія... вони впізнають партнера і друга”.

При цьому Йованович згадала і про необхідність політичних та економічних реформ.

“НАТО — це не тільки про військові сили, і роблячи свою армію сильніше, попри те, що Україна це робить з 2014 року досить вражаюче — крім цього є ще системна робота, яка має бути виконана. В додаток до тактичної та практичної роботи, цінності країн-членів НАТО — у хорошому управлінні, верховенстві права, дотриманні прав людини — всіх тих принципах, над якими Україна має працювати для того, щоб досягти стандартів альянсу. Ми визнаємо, що стабільна, процвітаюча, успішна Україна є ключем до євроатлантичної безпеки. З цього боку, НАТО відданий підтримці України”, — додав глава місії НАТО в Україні Александр Вінніков