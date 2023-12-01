Для военных упростили прохождение ВВК: документы больше не надо возить лично

Министерство обороны упростило прохождение военно-врачебной комиссии для военнослужащих. Отныне больницы обмениваться документами с воинскими частями и и центрами комплектования через систему электронного документооборота. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Министерство обороны совместно с Министерством здравоохранения, Министерством цифровой трансформации и общественными организациями разработали изменения в законодательство, которые позволяют упростить процессы, связанные с прохождением военно-врачебной комиссии (ВВК) для раненых военнослужащих ВСУ и Минобороны. Как результат - раненому военному больше не надо возить документы лично в воинскую часть после решения ВВК об отпуске или непригодности - говорится в сообщении Минобороны.

Детали

Отныне учреждения здравоохранения могут обмениваться документами с воинскими частями и ТЦК и СП через систему электронного документооборота и СП через систему электронного документооборота.

Речь идет о:

- справках об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья);

- постановлении ВВК о потребности в отпуске для лечения;

- постановлении ВВК о непригодности к военной службе;

- других документах, необходимые для формирования решения ВВК.

Отмечается, что систему электронного документооборота развернута в большинстве воинских частей, ТЦК и СП, а также в военных госпиталях и гражданских учреждениях здравоохранения, где раненые военнослужащие проходят ВВК.

Документы о решении ВВК об отпуске или о непригодности по состоянию здоровья в электронном виде в воинскую часть направит учреждение здравоохранения, а военнослужащий после этого может сразу ехать в ТЦК и СП по месту проживания или отпуска.

Воинская часть, в свою очередь, после обработки решения ВВК, направляет соответствующие документы для военнослужащего непосредственно в ТЦК и СП.

Так же учреждение здравоохранения может получать дополнительные документы, необходимые для формирования заключения ВВК из воинской части - например справку об обстоятельствах травмы.

"Цифровизированный процесс позволит сократить время на получение документов и уменьшит потребность лично ездить лишние километры для военнослужащих после травм, ранений или болезней", - отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Для передачи электронных документов нужно предоставить свое согласие на обработку персональных данных в учреждении, откуда будут направляться документы.

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