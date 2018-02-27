Для решения проблем ветеранов нардепы предлагают создать министерство

"Как по мне то есть соответствующая потребность (создание Министерства ветеранов - ред.) - этот вопрос разбросан по разным министерствам, а Минсоцполитики, кроме вопроса ветеранов имеет множество вопросов, а мы считаем, что это нужно сконцентрировать.

Второе - Кабмин является коллегиальным органом и каждый министр там имеет право голоса. Если мы создадим соответствующее Министерство, то появляется голос в защиту ветеранов в Кабмине. Но это не надо делать, если это приведет к увеличению расходов на чиновников, хотя это можно сделать без соответствующих расходов", - подчеркнул А.Гончаренко.

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Добавим, что на сайте парламента зарегистрирован проект Постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Кабинету Министров Украины о создании Министерства Украины по делам ветеранов - центрального органа исполнительной власти для обеспечения формирования и реализации государственной политики в сфере социальной защиты ветеранов войны.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что повышение пенсий военнослужащим, согласно решению правительства, состоится для 498 тыс. человек. Новые пенсии будут уже в марте-апреле.