Для вирішення проблем ветеранів нардепи пропонують створити міністерство
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. При створені спеціального Міністерства у ветеранів з’явиться свій представник у Кабінеті Міністрів. Про це в кулуарах парламенту заявив народний депутат України від фракції БПП Олексій Гончаренко, передає кореспондент УНН.
“Як на мене то є відповідна потреба (створення Міністерства ветеранів — ред.) — це питання є розкиданим по різним міністерствам, а Мінсоцполітики, крім питання ветеранів має безліч питань, а ми вважаємо, що це потрібно сконцентрувати.
Друге — Кабмін є колегіальним органом і кожен міністр там має право голосу. Якщо ми створимо відповідне Міністерство, то з’являється голос на захист ветеранів у Кабміні. Але це не треба робити, якщо це приведе до збільшення видатків на чиновників, хоча це можна зробити без відповідних видатків”, — підкреслив О.Гончаренко.
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Додамо, що на сайті парламенту зареєстровано проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо створення Міністерства України у справах ветеранів — центрального органу виконавчої влади для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни.
Нагадаємо, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що підвищення пенсій військовослужбовцям, згідно рішення уряду, відбудеться для 498 тис. осіб. Нові пенсії будуть уже у березні-квітні.