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Для восстановления генерации на левом берегу Киева требуются недели - ДТЭК

Для восстановления генерации на левом берегу Киева требуются недели - ДТЭК

Киев • УНН

 • 1054309 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Чтобы восстановить генерацию на Левом берегу Киева нужны недели. Об этом заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона, пишет УНН.

Цитата

«У нас есть проблемы с неработающими объектами генерации на Левом берегу, которые недостаточно производят или вообще не работают из-за разрушения, а это до войны, скажем так, был источник мощности для левого берега. Поэтому мы стараемся увеличить мощность, которая на Левый берег перераспределяется. Мы снизили дефицит, но он еще есть. Я думаю, что получше должно быть уже сегодня. 2-3 дня и возможно нам удастся увеличить объем мощности для Левого берега. Плюс у нас потепление идет, плюс выходной. Возможно, на выходных будет легче», - рассказал Сахарук.

По его словам, задача по Левому берегу выйти на такие же графики отключения, как и по Правому берегу.

«Это четыре часа через пять. Это задача по выходу тех же графиков для левого берега. Для этого нужно не только восстановление сетей и перераспределение, которым мы сейчас занимаемся, но и восстановление генерации на Левом берегу. Плюс поднятие уровня генерации на работающих объектах, которые сейчас уже работают на Левом берегу», - сказал Сахарук.

Он считает, что это вопрос не дней, а недель, которые нужны, чтобы восстановиться.

«Этот вопрос не дней, а недель, которые нужны, чтобы восстановиться. Относительно увеличения мощностей – я думаю это можно достаточно быстро решить. И для этого нужно объединение и местных властей, и генерирующих мощностей. Я думаю это вполне возможно», – отметил Сахарук.

Дополнение

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сообщал 7 декабря, что бытовые клиенты левобережного Киева получают лишь до 30% потребностей, так как до сих пор ведется ремонт одного из коммунальных объектов генерации.

В Украине повреждено около 50% генерирующих мощностей, в том числе угольная генерация.

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