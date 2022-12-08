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Для відновлення генерації на лівому березі Києва потрібні тижні - ДТЕК

Для відновлення генерації на лівому березі Києва потрібні тижні - ДТЕК

Київ • УНН

 • 1054311 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Щоб відновити генерацію на Лівому березі Києва потрібні тижні. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону, пише УНН.

Цитата

«У нас є проблеми з непрацюючими об'єктами генерації на Лівому березі, які недостатньо виробляють, або взагалі не працюють через руйнацію, а це до війни, скажемо так, було джерело потужності для лівого берега. Тому ми намагаємося збільшити потужність яка на Лівий берег перерозподіляється. Ми зменшили дефіцит, але він ще є. Я думаю, що трохи краще має бути вже сьогодні. 2-3 дні й можливо нам вдасться збільшити ще обсяг потужності для Лівого берега. Плюс у нас потепління йде, плюс вихідний. Можливо на вихідних буде легше», - розповів Сахарук.

За його словами, завдання по Лівому березі вийти на такі самі графіки вимкнення, як і по Правому берегу.

«Це чотири години через п'ять. Це завдання по виходу тих самих графіків для лівого берега. Для цього потрібно не лише відновлення мереж і перерозподіл яким ми зараз займаємося, а і відновлення генерації на Лівому березі. Плюс підняття рівня генерації на працюючих об'єктах, які зараз вже працюють на Лівому березі», - сказав Сахарук.

Він вважає, що це питання не днів, а тижнів, які потрібні, щоб відновитися.

«Це питання не днів, а тижнів, які потрібні, щоб відновитися. Щодо збільшення потужностей - я думаю це можна досить швидко вирішити. І для цього потрібно об'єднання і місцевої влади, і генеруючих потужностей. Я думаю це цілком можливо», - зазначив Сахарук.

Доповнення

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко повідомляв 7 грудня, що побутові клієнти лівобережного Києва отримують лише до 30% від потреб, тому що досі ведеться ремонт одного із комунальних об'єктів генерації.

В Україні пошкоджено близько 50% генеруючих потужностей, зокрема вугільна генерація.

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