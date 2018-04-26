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Для участия в ВНО-2018 зарегистрировались около 336 тысяч человек

Киев • УНН

 • 8934 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Для участия в основной сессии внешнего независимого оценивания на сегодня зарегистрировались 335 тыс. 843 человека. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Карандий, передает корреспондент УНН.

Для участия в ВНО-2018 зарегистрировались около 336 тысяч человек

"Всего же для участия в основной сессии ВНО-2018 зарегистрировались 335 тысяч 843 человека", - сообщил В.Карандий.

Он отметил, что среди всех желающих сдать ВНО около 320 тысяч - это учащаяся молодежь. В целом возрастная аудитория достаточно широка: самому молодому участнику 15 лет, самому старшему - 69.

ВНО-2018 будет проходить в две сессии, основную и дополнительную. Тестирование будет проведено в 3803 населенных пунктах Украины, которые равномерно распределены по всей стране.

Как сообщал УНН, в этом году основная сессия начнется 22 мая и закончится 13 июня.

Украинские Национальные Новости

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