Для участия в ВНО-2018 зарегистрировались около 336 тысяч человек

"Всего же для участия в основной сессии ВНО-2018 зарегистрировались 335 тысяч 843 человека", - сообщил В.Карандий.

Он отметил, что среди всех желающих сдать ВНО около 320 тысяч - это учащаяся молодежь. В целом возрастная аудитория достаточно широка: самому молодому участнику 15 лет, самому старшему - 69.

ВНО-2018 будет проходить в две сессии, основную и дополнительную. Тестирование будет проведено в 3803 населенных пунктах Украины, которые равномерно распределены по всей стране.

Как сообщал УНН, в этом году основная сессия начнется 22 мая и закончится 13 июня.