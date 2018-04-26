Для участі в ЗНО-2018 зареєструвались близько 336 тисяч осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Для участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання на сьогодні зареєструвались 335 тисяч 843 особи. Про це на прес-конференції повідомив директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій, передає кореспондент УНН.
“Всього ж для участі в основній сесії ЗНО-2018 зареєструвались 335 тисяч 843 особи”, — повідомив В.Карандій.
Він відзначив, що серед всіх охочих скласти ЗНО близько 320 тисяч — це учнівська молодь. Загалом вікова аудиторія досить широка: наймолодшому учаснику 15 років, найстаршому — 69.
ЗНО-2018 відбуватиметься у дві сесії, основну і додаткову. Тестування буде проведено у 3803 населених пунктах України, які рівномірно розподілено по всій країні.
Як повідомляв УНН, цього року основна сесія розпочнеться 22 травня і закінчиться 13 червня.