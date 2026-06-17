Для стабилизации рынка труда после войны необходимо привлечь 3,1 млн человек - оценка правительства
Киев • УНН
Для стабилизации рынка труда Украине необходимо привлечь 3,1 млн человек за 3-5 лет после войны. Об этом сообщил министр экономики Алексей Соболев.
Украине необходимо привлечь 3,1 млн человек для стабилизации рынка труда после войны, согласно оценке Минэкономики, сообщила народный депутат из финансового комитета Ольга Василевская-Смаглюк в соцсетях в среду, пишет УНН.
Детали
"Для достижения стабилизации на рынке труда правительству нужно достичь прироста населения на 3,1 млн человек в течение 3-5 лет после войны. Такие данные озвучил министр экономики Алексей Соболев", - сообщила нардеп после заседания Совета по вопросам поддержки предпринимательства.
По ее словам, также Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что "ожидает роста ВВП в этом году на уровне 2%".
А первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль, по словам нардепа, рассказал о перспективах грядущей зимы. "По его словам, она, очевидно, будет сложной, независимо от того, остановится война или нет. 80% энергетики потеряно из-за вторжения. 21 гигаватт хотим восстановить и создать новую генерацию, чтобы пройти следующую зиму не хуже предыдущей", - написала Василевская-Смаглюк.
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