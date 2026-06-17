Для стабилизации рынка труда после войны необходимо привлечь 3,1 млн человек - оценка правительства

Украине необходимо привлечь 3,1 млн человек для стабилизации рынка труда после войны, согласно оценке Минэкономики, сообщила народный депутат из финансового комитета Ольга Василевская-Смаглюк в соцсетях в среду, пишет УНН.

Детали

"Для достижения стабилизации на рынке труда правительству нужно достичь прироста населения на 3,1 млн человек в течение 3-5 лет после войны. Такие данные озвучил министр экономики Алексей Соболев", - сообщила нардеп после заседания Совета по вопросам поддержки предпринимательства.

По ее словам, также Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что "ожидает роста ВВП в этом году на уровне 2%".

А первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль, по словам нардепа, рассказал о перспективах грядущей зимы. "По его словам, она, очевидно, будет сложной, независимо от того, остановится война или нет. 80% энергетики потеряно из-за вторжения. 21 гигаватт хотим восстановить и создать новую генерацию, чтобы пройти следующую зиму не хуже предыдущей", - написала Василевская-Смаглюк.

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