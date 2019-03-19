Для расследования сомнительной сделки "Нафтогаз" привлек независимого аудитора

"По рекомендации Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" проводит расследование операций по продаже Нафтогазом газа компании ООО "ЭРУ Трейдинг" в 4 квартале 2018 из-за возможного конфликта интересов в действиях Андрея Фаворова, которого недавно назначили руководителем интегрированного газового бизнеса Группы Нафтогаз. Ранее исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко подал запрос на расследование в службу комплекса компании и комитета наблюдательного совета по этике и анбандлингу. Дополнительно к стандартным внутренних процедур проверки, "Нафтогаз" привлек независимого аудитора-расследователя. Сейчас эксперты анализируют возможное наличие конфликта интересов и дают оценку отдельным операциям, по которым возникло подозрение в уклонении от стандартных рыночных практик", - говорится в сообщении.

Напомним, команда "Нафтогаза" намерен подать жалобу против российского "Газпрома" в соответствии с законодательством о конкуренции. Об этом сообщил исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, выступая на круглом столе в Брюсселе.



