Для розслідування сумнівної угоди “Нафтогаз” залучив незалежного аудитора
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. НАК “Нафтогаз України” проводить розслідування операцій з продажу “Нафтогазом” газу компанії ТОВ “ЕРУ Трейдинг” із залученням незалежного аудитора. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу “Нафтогазу”.
“За рекомендацією Наглядової ради НАК „Нафтогаз України“ проводить розслідування операцій з продажу Нафтогазом газу компанії ТОВ „ЕРУ Трейдинг“ у 4 кварталі 2018 року через можливий конфлікт інтересів у діях Андрія Фаворова, якого нещодавно призначили керівником інтегрованого газового бізнесу Групи Нафтогаз. Раніше виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко подав запит на розслідування до служби комплексу компанії та комітету наглядової ради з етики та анбандлінгу. Додатково до стандартних внутрішніх процедур перевірки, „Нафтогаз“ залучив незалежного аудитора-розслідувача. Зараз експерти аналізують можливу наявність конфлікту інтересів та дають оцінку окремим операціям, щодо яких виникла підозра у відхиленні від стандартних ринкових практик”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, команда “Нафтогазу” має намір подати скаргу проти російського “Газпрому” відповідно до законодавства про конкуренцію. Про це повідомив виконавчий директор групи “Нафтогаз” Юрій Вітренко, виступаючи на круглому столі в Брюсселі.