"Нафтогаз" незабаром подасть скаргу проти "Газпрому"

"Ми віримо, що в Європі існує верховенство права, є працююча законодавча система, про що свідчать наші перемоги в Стокгольмському арбітражі. Ось чому ми сповнені рішучості продовжувати йти цим шляхом, і, можливо, я зараз вперше скажу про те, що ми твердо маємо намір довести до відома ЄС зловживання і незаконні дії "Газпрому" у вигляді скарги по закону про конкуренцію, яку ми збираємося подати в кінці квітня 2019 року", - сказав Вітренко.

Виступаючи під час круглого столу, він так само висловив упевненість в тому, що Росія не буде використовувати український газовий транзитний маршрут після завершення контракту в 2019 році.

"Вони будуть використовувати будь-які виправдання або вони навіть не будуть використовувати взагалі ніяких виправдань, вони просто не будуть використовувати українську транзитну систему. Це буде означати, що Україна втратить близько 4% свого ВВП. Зараз у нас більше економічного зростання, так що наступного року в нас буде економічний спад", - заявив він.

Нагадаємо, Гаазький арбітражний суд прийняв рішення на користь НАК "Нафтогаз України" у справі про необхідність компенсувати збитки компанії у зв'язку з втратою активів у Криму через анексію півострова з боку Росії.

Міністерство юстиції РФ повідомило, що Росія не визнає рішення Третейського суду в Гаазі про визнання провини РФ у втраті НАК "Нафтогаз України" своїх активів у Криму після анексії півострова Росією.