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"Нафтогаз" вскоре подаст жалобу против "Газпрома"

"Нафтогаз" вскоре подаст жалобу против "Газпрома"

Киев  •  УНН

 • 11969 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Команда "Нафтогаза" намерена подать жалобу против российского "Газпрома" в соответствии с законодательством о конкуренции. Об этом сообщил исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, выступая на круглом столе в Брюсселе, передает корреспондент УНН.

"Мы верим, что в Европе существует верховенство права, есть работающая законодательная система, о чем свидетельствуют наши победы в Стокгольмском арбитраже. Вот почему мы полны решимости продолжать идти по этому пути, и, возможно, я сейчас впервые скажу о том, что мы твердо намерены довести до сведения ЕС злоупотребления и незаконные действия "Газпрома" в виде жалобы по закону о конкуренции, которую мы собираемся подать в конце апреля 2019 года", - сказал Витренко.

Выступая во время круглого стола, он так же высказал уверенность в том, что Россия не будет использовать украинский газовый транзитный маршрут после завершения контракта в 2019 году.

"Они будут использовать любые оправдания или они даже не будут использовать вообще никаких оправданий, они просто не будут использовать украинскую транзитную систему. Это будет означать, что Украина потеряет около 4% своего ВВП. Сейчас у нас больше экономического роста, так что в следующем году у нас будет экономический спад", - заявил он.

Напомним, Гаагский арбитражный суд принял решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по делу о необходимости компенсировать убытки компании по потере активов в Крыму из-за аннексии полуострова со стороны России.

Министерство юстиции РФ сообщило, что Россия не признает решение Третейского суда в Гааге о признании вины РФ в потере НАК "Нафтогаз Украины" своих активов в Крыму после аннексии полуострова Россией.

Украинские Национальные Новости

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