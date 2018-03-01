Для расчистки дорог от снега в Украине задействовано более 1,7 тыс. единиц техники
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Для расчистки дорог от снега в Украине задействовано более 1,7 тыс единиц техники и около 2,5 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
"Для расчистки дорог и буксировки транспортных средств привлечено 1 тыс. 705 единиц техники и 2 тыс. 413 человек. Из них - 1 тыс. 558 единиц техники и 1 тыс. 921 работников "Укравтодора" и 147 единиц техники и 492 работника личного состава ГСЧС", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что на территории страны функционирует 4 тыс. 920 пунктов обогрева, (от ГСЧС - 73, из них 31 установлены на обочине дорог для обогрева участников движения. На въездах в Киев - 7 пунктов обогрева ГСЧС).
В то же время в связи с усилением ветра ограничено лоцманскую проводку судов в Херсонском и Южненском морских торговых портах.
Кроме того, из-за непогоды закрыты аэропорты городов Винница, Днепр, Запорожье, Кривой Рог, Полтава и Сумы.
Остаются обесточенными 164 населенных пункта в 6 областях (Донецкая - 72, Харьковская - 49, Херсонская - 19, Днепропетровская - 16, Сумская - 6, Кировоградская - 2).
Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного снега в Украине.