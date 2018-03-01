Для розчистки доріг від снігу в Україні задіяно понад 1,7 тис. одиниць техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Для розчистки доріг від снігу в Україні задіяно понад 1,7 тис одиниць техніки та близько 2,5 тисячі людей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
“До розчистки доріг та буксирування транспортних засобів залучено 1 тис. 705 одиниць техніки та 2 тис 413 осіб. З них — 1 тис. 558 одиниць техніки та 1 тис. 921 працівників „Укравтодору“ та 147 одиниць техніки та 492 працівники особового складу ДСНС”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що на території країни функціонує 4 тис. 920 пунктів обігріву, (від ДСНС — 73, з них 31 встановлено на узбіччі доріг для обігріву учасників руху. На в’їздах до Києва — 7 пунктів обігріву ДСНС).
Водночас у зв’язку з посиленням вітру обмежено лоцманську проводку суден у Херсонському та Южненському морських торговельних портах.
Крім того, через негоду закриті аеропорти міст Вінниця, Дніпро, Запоріжжя, Кривій Ріг, Полтава та Суми.
Залишаються знеструмленими 164 населених пункти у 6 областях (Донецька — 72, Харківська — 49, Херсонська — 19, Дніпропетровська — 16, Сумська — 6, Кіровоградська — 2).
Нагадаємо, синоптики оголосили штормове попередження через сильний сніг в Україні.