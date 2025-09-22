Для преподавания "Защиты Украины" и центров подготовки урегулировали передачу учебного оружия: детали
Киев • УНН
Кабинет Министров Украины принял постановление, которое регулирует передачу учебного оружия от воинских частей в Центры подготовки граждан к национальному сопротивлению и учебные заведения. Это, в том числе, обеспечит формирование материально-технической базы для преподавания предмета "Защита Украины".
В Украине урегулировали передачу учебного оружия в центры подготовки и учебные заведения - центры преподавания предмета "Защита Украины", сообщили в Минобороны в понедельник, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, соответствующее постановление принял Кабмин.
Им "внесены изменения в Порядок изъятия и передачи военного имущества Вооруженных Сил". "Целью изменений является нормативное урегулирование порядка передачи учебного (нейтрализованного) оружия от воинских частей в Центры подготовки граждан к национальному сопротивлению и центры преподавания предмета "Защита Украины"", - отметили в Минобороны.
В частности, изменения, как сообщается, создают правовую возможность передавать учебное оружие для функционирования на базе учебных заведений центров преподавания предмета "Защита Украины".
Ключевые положения постановления:
- урегулирована процедура отчуждения и передачи учебного (нейтрализованного) оружия от воинских частей в Центры подготовки граждан к национальному сопротивлению и коммунальные учебные заведения;
- обеспечивается формирование и пополнение материально-технической базы Центров подготовки и центров преподавания предмета «Защита Украины», необходимой для качественной организации учебного процесса.
Принятие постановления, как ожидается, будет способствовать:
- улучшению качества подготовки граждан к национальному сопротивлению и усилению военно-патриотического воспитания;
- созданию надлежащей материально-технической базы для проведения такой подготовки.
