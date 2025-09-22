$41.250.00
Для преподавания "Защиты Украины" и центров подготовки урегулировали передачу учебного оружия: детали

Киев • УНН

 • 488 просмотра

Кабинет Министров Украины принял постановление, которое регулирует передачу учебного оружия от воинских частей в Центры подготовки граждан к национальному сопротивлению и учебные заведения. Это, в том числе, обеспечит формирование материально-технической базы для преподавания предмета "Защита Украины".

Для преподавания "Защиты Украины" и центров подготовки урегулировали передачу учебного оружия: детали

В Украине урегулировали передачу учебного оружия в центры подготовки и учебные заведения - центры преподавания предмета "Защита Украины", сообщили в Минобороны в понедельник, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, соответствующее постановление принял Кабмин.

Им "внесены изменения в Порядок изъятия и передачи военного имущества Вооруженных Сил". "Целью изменений является нормативное урегулирование порядка передачи учебного (нейтрализованного) оружия от воинских частей в Центры подготовки граждан к национальному сопротивлению и центры преподавания предмета "Защита Украины"", - отметили в Минобороны.

В частности, изменения, как сообщается, создают правовую возможность передавать учебное оружие для функционирования на базе учебных заведений центров преподавания предмета "Защита Украины".

Ключевые положения постановления:

  • урегулирована процедура отчуждения и передачи учебного (нейтрализованного) оружия от воинских частей в Центры подготовки граждан к национальному сопротивлению и коммунальные учебные заведения;
    • обеспечивается формирование и пополнение материально-технической базы Центров подготовки и центров преподавания предмета «Защита Украины», необходимой для качественной организации учебного процесса.

      Принятие постановления, как ожидается, будет способствовать:

      • улучшению качества подготовки граждан к национальному сопротивлению и усилению военно-патриотического воспитания;
        • созданию надлежащей материально-технической базы для проведения такой подготовки.

          Предмет "Защита Украины": уже более 900 центров, на базе которых изучают дроны, такмед12.09.25, 09:21 • 2432 просмотра

          Юлия Шрамко

          ПолитикаОбразование
          Министерство обороны Украины
          Украина