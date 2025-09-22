Для викладання "Захисту України" та центрів підготовки врегулювали передачу навчальної зброї: деталі
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка врегульовує передачу навчальної зброї від військових частин до Центрів підготовки громадян до національного спротиву та закладів освіти. Це, у тому числі, забезпечить формування матеріально-технічної бази для викладання предмета "Захист України".
В Україні врегулювали передачу навчальної зброї до центрів підготовки та закладів освіти - осередків викладання предмета "Захист України", повідомили в Міноборони у понеділок, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, відповідну постанову ухвалив Кабмін.
Нею "внесено зміни до Порядку вилучення і передачі військового майна Збройних Сил". "Метою змін є нормативне врегулювання порядку передачі навчальної (нейтралізованої) зброї від військових частин до Центрів підготовки громадян до національного спротиву та осередків викладання предмета "Захист України"", - зазначили у Міноборони.
Зокрема, зміни, як повідомляється, створюють правову можливість передавати навчальну зброю для функціонування на базі закладів освіти осередків викладання предмета "Захист України".
Ключові положення постанови:
- врегульовано процедуру відчуження та передачі навчальної (нейтралізованої) зброї від військових частин до Центрів підготовки громадян до національного спротиву та комунальних закладів освіти;
- забезпечується формування і поповнення матеріально-технічної бази Центрів підготовки та осередків викладання предмета «Захист України», необхідної для якісної організації навчального процесу.
Ухвалення постанови, як очікується, сприятиме:
- покращенню якості підготовки громадян до національного спротиву та посилення військово-патріотичного виховання;
- створенню належної матеріально-технічної бази для проведення такої підготовки.
Предмет "Захист України": є вже понад 900 осередків на базі яких вивчають дрони, такмед 12.09.25, 09:21 • 2432 перегляди