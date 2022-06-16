Для полномасштабного вторжения в Украину рф привлекла около 330 тысяч человек - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. россия для полномасштабного вторжения в Украину привлекла около 330 тысяч человек. Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов, передает УНН.
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"россия, для вторжения в Украину, привлекла около 330 тысяч человек. Численность группировок на направлениях около 150 тысяч человек. Если учитывать воздушный и морской компонент, цифра будет примерно 220 тысяч военнослужащих", - сказал Громов.
Детали
По его словам, кроме того, привлечены боевые армейские системы, федеральная служба войск гвардии и мобилизационные подразделения.
По словам бригадного генерала, на Слобожанском направлении противник перегруппировывает войска с целью наращивания наступательных возможностей.
Дополнение
Минобороны Великобритании сообщало, что россия не смогла правильно использовать свои воздушно-десантные войска в Украине, что привело к значительным потерям во многих элитных подразделениях этих сил.