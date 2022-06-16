Для повномасштабного вторгнення в Україну рф залучила близько 330 тисяч осіб - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. росія для повномасштабного вторгнення в Україну залучила близько 330 тисяч осіб. Про це повідомив під час брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає УНН.
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«росія, для вторгнення в Україну, залучила близько 330 тисяч осіб. Чисельність угруповувань на напрямках близько 150 тисяч осіб. Якщо враховувати повітряний та морський компонент, цифра буде приблизно 220 тисяч військовослужбовців», - сказав Громов.
Деталі
За його словами,крім того, залучено бойові армійські системи, федеральну службу військ гвардії та мобілізаційні підрозділи.
За словами бригадного генерала, на Слобожанському напрямку противник перегруповує війська з метою нарощування наступальних можливостей.
Доповнення
Міноборони Великої Британії повідомляло, що росія не змогла правильно використати свої повітрянодесантні війська в Україні, що призвело до значних втрат у багатьох елітних підрозділах цих сил.