Для повномасштабного вторгнення в Україну рф залучила близько 330 тисяч осіб - Генштаб

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«росія, для вторгнення в Україну, залучила близько 330 тисяч осіб. Чисельність угруповувань на напрямках близько 150 тисяч осіб. Якщо враховувати повітряний та морський компонент, цифра буде приблизно 220 тисяч військовослужбовців», - сказав Громов.

Деталі

За його словами,крім того, залучено бойові армійські системи, федеральну службу військ гвардії та мобілізаційні підрозділи.

За словами бригадного генерала, на Слобожанському напрямку противник перегруповує війська з метою нарощування наступальних можливостей.

Доповнення

Міноборони Великої Британії повідомляло, що росія не змогла правильно використати свої повітрянодесантні війська в Україні, що призвело до значних втрат у багатьох елітних підрозділах цих сил.