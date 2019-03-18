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Для начала работы над Hyperloop не хватает еще одного отчета украинских ученых

Киев • УНН

 • 17076 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Сейчас Национальная академия наук Украины готовит расширенный отчет о перспективах и возможностях развития транспорта пятого поколения в Украине, на основе которого разработают техническую документацию для тестовой линии Hyperloop. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины в ответе на запрос корреспондента УНН.

Для начала работы над Hyperloop не хватает еще одного отчета украинских ученых

Как отметили в пресс-службе, в конце января НАНУ официально представила проект "Перспективы развития транспорта пятого поколения в Украине", следующим этапом подготовки к строительству Hyperloop станет презентация отчета НАНУ "Экономические исследования, обоснование перспектив и возможностей развития транспорта пятого поколения в Украине".

При этом в Мининфраструктуры уточнили, что отчет будет содержать информацию, основываясь на которой в дальнейшем разработают техническую документацию для тестовой линии Hyperloop, что и определит сроки завершения строительства и начало испытаний на тестовой линии.

Напомним, год назад в Министерство инфраструктуры Украины анонсировали скоростной вакуумный поезд Hyperloop в Украине.

В октябре прошлого года компания Hyperloop Transportation Technologies представила в Испании свою первую пассажирскую капсулу.

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