Для начала работы над Hyperloop не хватает еще одного отчета украинских ученых

Как отметили в пресс-службе, в конце января НАНУ официально представила проект "Перспективы развития транспорта пятого поколения в Украине", следующим этапом подготовки к строительству Hyperloop станет презентация отчета НАНУ "Экономические исследования, обоснование перспектив и возможностей развития транспорта пятого поколения в Украине".



При этом в Мининфраструктуры уточнили, что отчет будет содержать информацию, основываясь на которой в дальнейшем разработают техническую документацию для тестовой линии Hyperloop, что и определит сроки завершения строительства и начало испытаний на тестовой линии.



Напомним, год назад в Министерство инфраструктуры Украины анонсировали скоростной вакуумный поезд Hyperloop в Украине.



В октябре прошлого года компания Hyperloop Transportation Technologies представила в Испании свою первую пассажирскую капсулу.