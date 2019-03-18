Для початку роботи над Hyperloop не вистачає ще одного звіту українських науковців

Як зазначили в прес-службі, наприкінці січня НАНУ офіційно представила проект "Перспективи розвитку транспорту п’ятого покоління в Україні", наступним етапом підготовки до будівництва Hyperloop стане презентація звіту НАНУ "Економічні дослідження, обґрунтування перспектив та можливостей розвитку транспорту п’ятого покоління в Україні".



При цьому в Мінінфраструктури уточнили, що звіт буде містити інформацію, базуючись на якій надалі розроблять технічну документацію для тестової лінії Hyperloop, що і визначить строки завершення будівництва та початок випробувань на тестовій лінії.



Нагадаємо, рік тому у Міністерство інфраструктури України анонсували швидкісний вакуумний поїзд Hyperloop в Україні.



У жовтні минулого року компанія Hyperloop Transportation Technologies представила в Іспанії свою першу пасажирську капсулу.