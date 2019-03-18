Для початку роботи над Hyperloop не вистачає ще одного звіту українських науковців
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Наразі Національна академія наук України готує розширений звіт щодо перспектив та можливостей розвитку транспорту п’ятого покоління в Україні, на основі якого розроблять технічну документацію для тестової лінії Hyperloop. Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України у відповіді на запит кореспондента УНН.
Як зазначили в прес-службі, наприкінці січня НАНУ офіційно представила проект "Перспективи розвитку транспорту п’ятого покоління в Україні", наступним етапом підготовки до будівництва Hyperloop стане презентація звіту НАНУ "Економічні дослідження, обґрунтування перспектив та можливостей розвитку транспорту п’ятого покоління в Україні".
При цьому в Мінінфраструктури уточнили, що звіт буде містити інформацію, базуючись на якій надалі розроблять технічну документацію для тестової лінії Hyperloop, що і визначить строки завершення будівництва та початок випробувань на тестовій лінії.
Нагадаємо, рік тому у Міністерство інфраструктури України анонсували швидкісний вакуумний поїзд Hyperloop в Україні.
У жовтні минулого року компанія Hyperloop Transportation Technologies представила в Іспанії свою першу пасажирську капсулу.