Для переголосования "аптечного" закона нет никаких юридических оснований - Сысоенко
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Комитет ВР по вопросам здравоохранения 26 февраля рекомендовал доработанный "аптечный законопроект" (№ 8591-д) для голосования в первом чтении. Вместе с тем, вчера появилась информация о том, что некоторые из нардепов теперь требуют отменить голосование членов комитета за документ. Однако, для этого нет никаких юридических оснований, сообщила УНН автор законопроекта Ирина Сысоенко.
"Те народные депутаты, которые не голосовали, или голосовали против данного законопроекта (8591-е) - они обратились к главе комитета с просьбой еще раз поставить его на голосование. Но юридических оснований для переголосования нет, потому что большинством голосов члены комитета, народные депутаты уже выразили свое решение в поддержку данного законопроекта чем, по сути, сформирован полный пакет документов для вынесения законопроекта в зал ", - заявила Сысоенко.
Вместе с тем, политик отметила, что народные депутаты, которые не голосовали на комитете, имеют право на свою позицию. И выразить они ее могут как раз во время голосования в парламентском зале.
Кроме того, Сысоенко не исключила, что такой демарш отдельных нардепов может быть проявлением работы сетевого аптечного лобби.
"Может быть любая ситуация, и однозначно говорить о мотивации моих коллег по комитету я не буду, ведь выводы каждый должен делать свои, потому что законопроект направлен на то, чтобы разрушить монополию аптечных сетей и сделать лекарственные средства дешевле для людей. Поэтому те народные депутаты, которые выступают сейчас против законопроекта, - они, по сути, поддерживают то, что сегодня аптечные олигархи имеют сверхприбыли за счет цен на лекарственные средства, которые выше, чем в соседней Польше", - резюмировала нардеп.
Отметим, что пересмотр голосования за законопроект № 8591-д пока инициируют Татьяна Бахтеева, Сергей Мельничук, Игорь Шурма и Александр Биловол.
Напомним, накануне глава комитета по вопросам здравоохранения ВР Ольга Богомолец призвала парламент рассмотреть "аптечный" закон как можно скорее.