Для переголосования "аптечного" закона нет никаких юридических оснований - Сысоенко

"Те народные депутаты, которые не голосовали, или голосовали против данного законопроекта (8591-е) - они обратились к главе комитета с просьбой еще раз поставить его на голосование. Но юридических оснований для переголосования нет, потому что большинством голосов члены комитета, народные депутаты уже выразили свое решение в поддержку данного законопроекта чем, по сути, сформирован полный пакет документов для вынесения законопроекта в зал ", - заявила Сысоенко.

Вместе с тем, политик отметила, что народные депутаты, которые не голосовали на комитете, имеют право на свою позицию. И выразить они ее могут как раз во время голосования в парламентском зале.

Кроме того, Сысоенко не исключила, что такой демарш отдельных нардепов может быть проявлением работы сетевого аптечного лобби.

"Может быть любая ситуация, и однозначно говорить о мотивации моих коллег по комитету я не буду, ведь выводы каждый должен делать свои, потому что законопроект направлен на то, чтобы разрушить монополию аптечных сетей и сделать лекарственные средства дешевле для людей. Поэтому те народные депутаты, которые выступают сейчас против законопроекта, - они, по сути, поддерживают то, что сегодня аптечные олигархи имеют сверхприбыли за счет цен на лекарственные средства, которые выше, чем в соседней Польше", - резюмировала нардеп.

Отметим, что пересмотр голосования за законопроект № 8591-д пока инициируют Татьяна Бахтеева, Сергей Мельничук, Игорь Шурма и Александр Биловол.

Напомним, накануне глава комитета по вопросам здравоохранения ВР Ольга Богомолец призвала парламент рассмотреть "аптечный" закон как можно скорее.