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Для переголосування “аптечного” закону немає жодних юридичних підстав - Сисоєнко

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Комітет ВР з питань охорони здоров’я 26 лютого рекомендував доопрацьований “аптечний законопроект” (№ 8591-д) до голосування в першому читанні. Разом з тим, учора з'явилась інформація про те, що окремі з нардепів тепер вимагають скасувати голосування членів комітету за документ. Проте, для цього немає жодних юридичних підстав, повідомила УНН автор законопроекту Ірина Сисоєнко.

Для переголосування “аптечного” закону немає жодних юридичних підстав - Сисоєнко

“Ті народні депутати, які не голосували, або голосували проти даного законопроекту (8591-д) — вони звернулися до голови комітету з проханням ще раз поставити його на голосування. Але юридичних підстав для переголосування немає, тому що більшістю голосів члени комітету, народні депутати вже висловили своє рішення на підтримку даного законопроекту чим, по суті, сформований повний пакет документів для винесення законопроекту в зал”, — заявила Сисоєнко.

Разом з тим, політик зауважила, що народні депутати, які не голосували на комітеті, мають право на свою позицію. І висловити вони її можуть як раз під час голосування в парламентському залі.

Крім того, Сисоєнко не виключила, що такий демарш окремих нардепів може бути проявом роботи мережевого аптечного лобі.

“Може бути будь-яка ситуація, і однозначно говорити про мотивацію моїх колег по комітету я не буду, адже висновки кожен має робити свої, бо законопроект направлений на те, аби зруйнувати монополію аптечних мереж і зробити лікарські засоби дешевшими для людей. Тож ті народні депутати, які виступають зараз проти законопроекту, — вони, по суті, підтримують те, що сьогодні аптечні олігархи мають надприбутки за рахунок цін на лікарські засоби, які вищі, ніж у сусідній Польщі”, — резюмувала нардеп.

Зауважимо, що перегляд голосування за законопроект № 8591-д наразі ініціюють Тетяна Бахтєєва, Сергій Мельничук, Ігор Шурма та Олександр Біловол.

Нагадаємо, напередодні голова комітету з питань охорони здоров’я ВРУ Ольга Богомолець закликала парламент розглянути “аптечний” закон якомога швидше. 

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