"Для меня великая честь быть сейчас здесь": Зеленский опубликовал видео визита в США
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео визита в США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы государства.
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“Передал американскому коллеге отличие „Крест боевых заслуг“ от украинского военного — командира батареи HIMARS. Во время нашей встречи в Бахмуте он попросил передать его награду Джозефу Байдену на знак благодарности за неоценимую поддержку Украины и тот вклад, который внесли Соединенные Штаты в усиление украинской обороноспособности. Для меня большая честь быть сейчас здесь. Спасибо за приглашение и теплый прием в кругу настоящих друзей Украины”, — написал Зеленский.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский в своих социальных сетях сообщил, что прибыл в США для переговоров с американским лидером Джо Байденом.
Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку украинского народа.