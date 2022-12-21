"Для меня великая честь быть сейчас здесь": Зеленский опубликовал видео визита в США

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“Передал американскому коллеге отличие „Крест боевых заслуг“ от украинского военного — командира батареи HIMARS. Во время нашей встречи в Бахмуте он попросил передать его награду Джозефу Байдену на знак благодарности за неоценимую поддержку Украины и тот вклад, который внесли Соединенные Штаты в усиление украинской обороноспособности. Для меня большая честь быть сейчас здесь. Спасибо за приглашение и теплый прием в кругу настоящих друзей Украины”, — написал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в своих социальных сетях сообщил, что прибыл в США для переговоров с американским лидером Джо Байденом.

Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за поддержку украинского народа.