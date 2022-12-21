"Для мене велика честь бути зараз тут": Зеленський опублікував відео візиту до США
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський опублікував відео візиту до США. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram глави держави.
Цитата
“Передав американському колезі відзнаку „Хрест бойових заслуг“ від українського військового — командира батареї HIMARS. Під час нашої зустрічі у Бахмуті він попросив передати його нагороду Джозефу Байдену на знак вдячності за неоціненну підтримку України і той внесок, який зробили Сполучені Штати у посилення української обороноздатності. Для мене велика честь бути зараз тут. Дякую за запрошення й теплий прийом у колі справжніх друзів України”, — написав Зеленський.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський у свої соціальних мережах повідомив, що прибув у США для переговорів з американським лідером Джо Байденом.
Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за підтримку українського народу.