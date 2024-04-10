К годовщине окончания второй мировой войны кремль планирует массовый завоз подростков из Украины на пропагандистские мероприятия в рф, передает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным Центра, москва использует вторую мировую, как важный фундамент своей пропаганды. Спекуляции на трагедии позволяют москве милитаризировать свое население и оправдывать свою неофашистскую политику.

С 1 сентября оккупанты на ВОТ планируют открыть кадетские классы - Центр национального сопротивления

"Каждый год на россии продолжаются пропагандистские мероприятия, где с каждым годом победа ссср обесценивается, а сам праздник меняет подтексты в нужном кремле духе. Именно на такие мероприятия оккупанты готовят завоз подростков с захваченных территорий. В частности, детей из школ юга Украины планируют вывозить для массовки в ростов", - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее стало известно, что враг собирается проводить в Москве очередной пропагандистский форум, куда собирают подростков с временно оккупированных территорий. Форум называется "Хранители истории" и обычно посвящен оправданию нацистской политики кремля.