Для стран "Восточного партнерства" нужен лучший доступ к Интернету - евродепутат
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Для развития образования и гражданского общества, а также для улучшения ситуации с трудоустройством странам "Восточного партнерства" нужен лучший доступ к Интернету. Об этом в понедельник в ходе заседания комитета по социальным вопросам, образованию, культуре и гражданского общества ПА ЕВРОНЕСТ заявила в своем докладе депутат Европарламента Мария Грапини, передает корреспондент УНН.
"Мы просим, чтобы был лучший доступ к Интернету, потому что, это очень важно, в частности, для образования и для развития гражданского общества", - отметила она.
М.Грапини отметила, что целью Евросоюза для стран "Восточного партнерства" является развитие программы обмена, "чтобы люди из этих стран участвовали в процессах европейского гражданского общества", особенно "люди из отдаленных регионов".
По мнению докладчика, улучшения требует механизм доступа общественных организаций стран "Восточного партнерства" к европейской поддержки и европейских программ.
Напомним, в ЕС рассказали, на чем сосредоточатся на саммите "Восточного партнерства".