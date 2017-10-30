Для стран "Восточного партнерства" нужен лучший доступ к Интернету - евродепутат

"Мы просим, ​​чтобы был лучший доступ к Интернету, потому что, это очень важно, в частности, для образования и для развития гражданского общества", - отметила она.

М.Грапини отметила, что целью Евросоюза для стран "Восточного партнерства" является развитие программы обмена, "чтобы люди из этих стран участвовали в процессах европейского гражданского общества", особенно "люди из отдаленных регионов".

По мнению докладчика, улучшения требует механизм доступа общественных организаций стран "Восточного партнерства" к европейской поддержки и европейских программ.

Напомним, в ЕС рассказали, на чем сосредоточатся на саммите "Восточного партнерства".