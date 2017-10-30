Для країн "Східного партнерства" потрібен кращий доступ до Інтернету - євродепутат
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Для розвитку освіти і громадянського суспільства, а також для покращення ситуації з працевлаштуванням країнам "Східного партнерства" потрібен кращий доступ до Інтернету. Про це у понеділок під час засідання комітету з соціальних питань, освіти, культури і громадянського суспільства ПА ЄВРОНЕСТ заявила у своїй доповіді депутат Європарламенту Марія Грапіні, передає кореспондент УНН.
"Ми просимо, щоб був кращий доступ до Інтернету, тому що, це дуже важливо, зокрема, для освіти і для розвитку громадянського суспільства", - зазначила вона.
М.Грапіні наголосила на тому, що Євросоюз має на меті для країн "Східного партнерства" розвивати програми обміну, "щоб люди з цих країн брали участь у процесах європейського громадянського суспільства", особливо "люди з віддалених регіонів".
На думку доповідачки, поліпшення потребує механізм доступу громадських організацій країн "Східного партнерства" до європейської підтримки та європейських програм.
Нагадаємо, у ЄС розповіли, на чому зосередяться на саміті "Східного партнерства".