Для країн "Східного партнерства" потрібен кращий доступ до Інтернету - євродепутат

"Ми просимо, щоб був кращий доступ до Інтернету, тому що, це дуже важливо, зокрема, для освіти і для розвитку громадянського суспільства", - зазначила вона.

М.Грапіні наголосила на тому, що Євросоюз має на меті для країн "Східного партнерства" розвивати програми обміну, "щоб люди з цих країн брали участь у процесах європейського громадянського суспільства", особливо "люди з віддалених регіонів".

На думку доповідачки, поліпшення потребує механізм доступу громадських організацій країн "Східного партнерства" до європейської підтримки та європейських програм.

Нагадаємо, у ЄС розповіли, на чому зосередяться на саміті "Східного партнерства".