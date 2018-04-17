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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Для киевлян создадут единую электронную систему предоставления услуг Smart-сервисы

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Киеве для повышения качества и прозрачности предоставления услуг, снижение проявлений коррупции, создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности и повышения эффективности городского управления создадут единую электронную систему предоставления услуг Smart-сервисы. Перечень соответствующих мероприятий по дальнейшему внедрению информационно-коммуникационных технологий в сферы жизнедеятельности Киева на 2018 год утвержден распоряжением КГГА, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА .

Для киевлян создадут единую электронную систему предоставления услуг Smart-сервисы

Департамент информационно-коммуникационных технологий и КП "Главный информационно-вычислительный центр" создадут единую городскую платформу электронного взаимодействия, управления данными и сервисами, в том числе информационно-аналитической системой "Управление имущественным комплексом территориальной общины города Киева", системой нормативно-справочной информации, программной платформой и веб-порталом для предоставления электронных услуг (в том числе, административных) информационно-телекоммуникационной системой "информационно-аналитическая отчетность для портала нов власти, граждан и бизнеса ", информационной системой" Муниципальный Реестр ".

Среди прочего будет введены дополнительные возможности в "Личном кабинете киевлянина", среди которых: предоставление е-услуг юридическим лицам, учет операций юридических лиц, подписка на информирование об использовании персональных данных. Кроме того, будет предоставлены дополнительные отчеты в области медицины, образования, транспорта, введены новые е-услуги (онлайн-запись на реабилитацию в санаторий, онлайн-запись в дом престарелых, онлайн-проверка данных в реестре территориальной общины).

Продлится дальнейшее развитие комплексной системы видеонаблюдения и систем безопасности городской инфраструктуры. В частности, видеокамерами дополнительно оснастят около 150 дошкольных учреждений.

Для совершенствования дорожного движения предусмотрено введение интеллектуальной транспортной системы (ITS), которая будет контролировать городской трафик и руководить транспортными потоками.

Также будет создана городская систему программно-аппаратных средств сбора и обработки данных о состоянии окружающей среды Киева, систему защиты от киберугроз, программно-аппаратный комплекс диспетчеризации в жилищно-коммунальном хозяйстве, который обеспечит автоматизированный и централизованный прием звонков.

Так, запланировано использование многоканальных и обособленных телефонных линий на разные случаи (аварийная ситуация, обычное обращение и т.п.), управление лифтами домов, регулирования освещения в подъездах домов, прием и регистрация всех обращений киевлян по телефону или электронными средствами оповещения, контроль за выполнением обращений граждан работниками жилищно-коммунальных служб.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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