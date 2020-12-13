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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 65317 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 87170 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 113313 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 148582 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 197643 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194396 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 281215 просмотра

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Для катеров ВМС Украины завод "Паллада" построил плавучий причал

Для катеров ВМС Украины завод "Паллада" построил плавучий причал

Киев  •  УНН

 • 20057 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Херсонский государственный завод “Паллада” построил плавучий причал для катеров ВМС Украины, который уже отправился в порт Южный в Одесской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерство обороны Украины.

“Плавучий причал для катеров ВМС Украины направляется в порт “Южный”! Минобороны заказало — завод “Паллада” построил.

Сообщается, что сумма контракта от Минобороны — 23,5 млн грн. Длина причала из сверхпрочного бетона — 57 метров.

“Заказ Минобороны для завода „Паллада“ — первый за годы независимости. Усиливаем возможности Военно-Морских Сил Украины в Черном море!”, — отмечается в сообщении.

Напомним, Херсонский завод изготовит плавучий причал для нужд ВМС ВС Украины.

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