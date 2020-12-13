Для катеров ВМС Украины завод "Паллада" построил плавучий причал
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Херсонский государственный завод “Паллада” построил плавучий причал для катеров ВМС Украины, который уже отправился в порт Южный в Одесской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерство обороны Украины.
“Плавучий причал для катеров ВМС Украины направляется в порт “Южный”! Минобороны заказало — завод “Паллада” построил.
Сообщается, что сумма контракта от Минобороны — 23,5 млн грн. Длина причала из сверхпрочного бетона — 57 метров.
“Заказ Минобороны для завода „Паллада“ — первый за годы независимости. Усиливаем возможности Военно-Морских Сил Украины в Черном море!”, — отмечается в сообщении.
Напомним, Херсонский завод изготовит плавучий причал для нужд ВМС ВС Украины.