Для катерів ВМС України завод "Паллада" побудував плавучий причал

“Плавучий причал для катерів ВМС України прямує до порту “Південний”! Міноборони замовило — завод “Паллада” побудував.

Повідомляється, що сума контракту від Міноборони — 23,5 млн грн. Довжина причалу з надміцного бетону — 57 метрів.

“Замовлення Міноборони для заводу „Паллада“ — перше за роки Незалежності. Посилюємо спроможності Військово-Морських Сил України у Чорному морі!”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Херсонський завод виготовить плавучий причал для потреб ВМС ЗС України.