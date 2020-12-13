Для катерів ВМС України завод "Паллада" побудував плавучий причал
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Херсонський державний завод “Паллада” побудував плавучий причал для катерів ВМС України, який вже відправився до порту Південний на Одещині. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міністерство оборони України.
“Плавучий причал для катерів ВМС України прямує до порту “Південний”! Міноборони замовило — завод “Паллада” побудував.
Повідомляється, що сума контракту від Міноборони — 23,5 млн грн. Довжина причалу з надміцного бетону — 57 метрів.
“Замовлення Міноборони для заводу „Паллада“ — перше за роки Незалежності. Посилюємо спроможності Військово-Морських Сил України у Чорному морі!”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, Херсонський завод виготовить плавучий причал для потреб ВМС ЗС України.