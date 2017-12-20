Для электрокаров предлагают выделить 10-процентную квоту паркомест
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Офис эффективного регулирования BRDO предлагает на законодательном уровне установить 10-процентную квоту для паркомест с электрозарядными устройствами. Об этом сообщает пресс-служба офиса, передает УНН.
В Украине инфраструктура для электромобилей практически не развита. Это сдерживает развитие экологических видов транспорта.
"Для развития инфраструктуры необходимо создать прозрачные условия присоединения к электросетям, законодательно определить товар на рынке, урегулировать статус зарядного устройства, электрозарядной станции и т.д.", - убеждены в BRDO.
Так, BRDO провел исследование рынка электрокаров в Украине.
"Исследование выявило дополнительные барьеры для развития электрокаров, которые невозможно устранить на уровне вторичного законодательства", - рассказали в офисе.
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Поэтому, с целью систематизации рынка электрозарядных станций и интеграции его с рынком электроэнергии, BRDO разработал концепцию развития рынка электрозарядных станций.
Концепция развития рынка электрозарядных станций предусматривает, в частности:
- обустройство ЭЗС каждого 10-го парковочного места на больших парковках и автостоянках;
- свободный доступ поставщиков и потребителей электроэнергии к ЭЗС;
- возможность покупать и продавать электроэнергию в режиме онлайн;
- прозрачный порядок взаимодействия операторов ЭЗС с местными органами власти, упрощение процедуры получения разрешительных и сопутствующих документов.
Также предлагается полная цифровизация процесса, чтобы в едином приложении пользователь мог в автоматическом режиме найти ЭЗС, отследить свободные паркоместа с электрозарядкой и получить информацию о ценах на услуги по пользованию ЭЗС и тому подобное.
Напомним, в компании WOG ранее сообщили о намерениях оборудовать зарядками для электрокаров около 300 своих АЗС.