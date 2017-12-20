Для електрокарів пропонують виділити 10-відсоткову квоту паркомісць
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Офіс ефективного регулювання BRDO пропонує на законодавчому рівні встановити 10-відсоткову квоту для паркомісць з електрозарядними пристроями. Про це повідомляє прес-служба офісу, передає УНН.
В Україні інфраструктура для електромобілів практично не розвинена. Це стримує розвиток екологічних видів транспорту.
"Для розвитку інфраструктури необхідно створити прозорі умови приєднання до електромереж, законодавчо визначити товар на ринку, врегулювати статус зарядного пристрою, електрозарядної станції тощо", - переконані у BRDO.
Так, BRDO провів дослідження ринку електрокарів в Україні.
"Дослідження виявило додаткові бар’єри для розвитку електрокарів, які неможливо усунути на рівні вторинного законодавства", - розповіли в офісі.
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Тому, з метою систематизації ринку електрозарядних станцій та інтеграції його з ринком електроенергії, BRDO розробив концепцію розвитку ринку електрозарядних станцій.
Концепція розвитку ринку електрозарядних станцій передбачає, зокрема:
- облаштування ЕЗС кожного 10-го паркувального місця на великих парковках та автостоянках;
- вільний доступ постачальників та споживачів електроенергії до ЕЗС;
- можливість купувати та продавати електроенергію в режимі онлайн;
- прозорий порядок взаємодії операторів ЕЗС з місцевими органами влади, спрощення процедури отримання дозвільних та супутніх документів.
Також пропонується повна цифровізація процесу, аби в єдиному додатку користувач міг в автоматичному режимі знайти ЕЗС, відстежити вільні паркомісця з електрозарядкою та отримати інформацію про ціни на послуги з користування ЕЗС тощо.
Нагадаємо, у компаніі WOG раніше повідомили про наміри обладнати зарядками для електрокарів близько 300 своїх АЗС.