Для дронов, разминирования и не только: Рада расширила налоговые льготы и освобождение от пошлин для нужд обороны

$42.200.13
49.230.04
ukenru
3 декабря, 23:09 • 15841 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
3 декабря, 21:56 • 28081 просмотра
"Я не знаю, что будет делать кремль": Трамп прокомментировал встречу американских переговорщиков с путиным
Эксклюзив
3 декабря, 16:02 • 29628 просмотра
Это уже не слепой «камикадзе», а платформа, которую можно подвести к цели в реальном времени: эксперт о модернизации «шахедов»Video
Эксклюзив
3 декабря, 15:15 • 40855 просмотра
Рада приняла госбюджет на 2026 год: что это значит для экономики и курса валют
3 декабря, 13:24 • 47727 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения
3 декабря, 13:22 • 26024 просмотра
ВР приняла Бюджет на 2026 год
3 декабря, 11:38 • 29155 просмотра
Пять стран объявили о новых пакетах PURL на американское оружие для Украины, две - о практической помощи: сколько выделили
3 декабря, 09:59 • 26066 просмотра
Зеленский анонсировал встречи Умерова и Гнатова с советниками европейских лидеров в Брюсселе, затем - подготовка встречи с представителями Трампа
Эксклюзив
3 декабря, 09:21 • 25902 просмотра
Нардеп: в проект Госбюджета было подано более 3 тысяч поправок, но большинство не было учтено
3 декабря, 03:01 • 31117 просмотра
Евросоюз согласовал полный запрет на импорт российского газа до конца 2027 года - Совет ЕС
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2м/с
98%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Германия вводит 10-летний запрет на гражданство за подделку языковых сертификатов4 декабря, 00:40 • 17014 просмотра
оккупанты отказывают в неотложной помощи жителям Скадовска из-за отсутствия прописки4 декабря, 00:57 • 14916 просмотра
"Церемониться не будем, ждем приказа": Кадыров поддержал заявление путина о возможной войне с Европой4 декабря, 03:50 • 13634 просмотра
В Рио-де-Жанейро зацвели редкие пальмы, цветущие лишь раз в жизни05:23 • 12954 просмотра
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto06:30 • 11567 просмотра
публикации
Дело по системам вооружения Ми-8МТ: два вертолета вернули в армию небоеспособнымиPhoto06:30 • 11636 просмотра
ЕС предлагает покрыть две трети потребности Украины в финансировании на два года - €90 млрд: фон дер Ляйен разъяснила два варианта решения3 декабря, 13:24 • 47729 просмотра
В Украине запускают "Волшебный экспресс": кто и как может приобрести билеты на уикенд к святому Николаю3 декабря, 11:34 • 43469 просмотра
"Невада-Самара" и махинации на госзакупках: кто стоит за одесской клиникой Odrex, которую связывают с гибелью пациентов. Часть 2Photo3 декабря, 06:30 • 59008 просмотра
"3000 км по Украине": стартовал первый этап программы - как оформить билеты за километры2 декабря, 16:58 • 61038 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Эмманюэль Макрон
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Польша
Франция
Реклама
УНН Lite
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году08:53 • 1216 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 18599 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 63667 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 66833 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 120882 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Социальная сеть
Фильм
The New York Times

Для дронов, разминирования и не только: Рада расширила налоговые льготы и освобождение от пошлин для нужд обороны

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Верховная Рада приняла законопроекты №14169 и №14170, которые расширяют налоговые льготы для импорта товаров оборонного назначения и упрощают таможенные процедуры. Это касается комплектующих для беспилотников, машин разминирования и другой продукции для модернизации и ремонта вооружения.

Для дронов, разминирования и не только: Рада расширила налоговые льготы и освобождение от пошлин для нужд обороны

Верховная Рада приняла законопроекты о расширении налоговых льгот для нужд обороны (№14169) и упрощении таможенных процедур для импорта товаров для обороны (№14170), сообщили в парламенте в четверг, пишет УНН.

Подробности

Первый документ направлен на расширение налоговых льгот для импорта товаров оборонного назначения. Речь идет о комплектующих для беспилотников, машин механизированного разминирования, средств противодействия техническим разведкам и другой продукции, необходимой для модернизации и ремонта вооружения.

Он также предлагает освободить от НДС импорт современных симуляторов боевых действий для учебных центров и полигонов, что позволит повысить качество подготовки военнослужащих в безопасных и максимально реалистичных условиях.

Второй документ расширяет перечень случаев, когда производители могут не уплачивать ввозную пошлину. Это также касается комплектующих для беспилотников, машин разминирования, средств противодействия техническим разведкам и другой техники, которую производят, ремонтируют или модернизируют для армии.

Также второй законопроект определяет порядок действий, если импортированные товары уничтожены, повреждены, утрачены во время испытаний или признаны непригодными. В таких ситуациях предприятия не будут получать дополнительных доначислений и смогут официально подтвердить причины утраты.

Отдельно урегулирована возможность изменить назначение товаров или отказаться от их использования - с уплатой пошлины или реэкспортом без штрафов.

Правительство упростило импорт комплектующих для военной техники11.08.23, 15:37 • 958279 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Техника
Война в Украине
Верховная Рада