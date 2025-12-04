Для дронов, разминирования и не только: Рада расширила налоговые льготы и освобождение от пошлин для нужд обороны

Верховная Рада приняла законопроекты о расширении налоговых льгот для нужд обороны (№14169) и упрощении таможенных процедур для импорта товаров для обороны (№14170), сообщили в парламенте в четверг, пишет УНН.

Подробности

Первый документ направлен на расширение налоговых льгот для импорта товаров оборонного назначения. Речь идет о комплектующих для беспилотников, машин механизированного разминирования, средств противодействия техническим разведкам и другой продукции, необходимой для модернизации и ремонта вооружения.

Он также предлагает освободить от НДС импорт современных симуляторов боевых действий для учебных центров и полигонов, что позволит повысить качество подготовки военнослужащих в безопасных и максимально реалистичных условиях.

Второй документ расширяет перечень случаев, когда производители могут не уплачивать ввозную пошлину. Это также касается комплектующих для беспилотников, машин разминирования, средств противодействия техническим разведкам и другой техники, которую производят, ремонтируют или модернизируют для армии.

Также второй законопроект определяет порядок действий, если импортированные товары уничтожены, повреждены, утрачены во время испытаний или признаны непригодными. В таких ситуациях предприятия не будут получать дополнительных доначислений и смогут официально подтвердить причины утраты.

Отдельно урегулирована возможность изменить назначение товаров или отказаться от их использования - с уплатой пошлины или реэкспортом без штрафов.

