3 грудня, 23:09 • 15841 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 28076 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 29623 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 40850 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 47722 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 26019 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 29150 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 26064 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 25902 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 31117 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
Рубрики
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Для дронів, розмінування і не тільки: Рада розширила податкові пільги і звільнення від мита для потреб оборони

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Верховна Рада ухвалила законопроєкти №14169 та №14170, які розширюють податкові пільги для імпорту товарів оборонного призначення та спрощують митні процедури. Це стосується комплектуючих для безпілотників, машин розмінування та іншої продукції для модернізації й ремонту озброєння.

Для дронів, розмінування і не тільки: Рада розширила податкові пільги і звільнення від мита для потреб оборони

Верховна Рада ухвалила законопроєкти щодо розширення податкових пільг для потреб оборони (№14169) і спрощення митних процедур для імпорту товарів для оборони (№14170), повідомили у парламенті у четвер, пише УНН.

Деталі

Перший документ спрямований на розширення податкових пільг для імпорту товарів оборонного призначення. Ідеться про комплектуючі для безпілотників, машин механізованого розмінування, засобів протидії технічним розвідкам та іншої продукції, необхідної для модернізації й ремонту озброєння.

Він також пропонує звільнити від ПДВ імпорт сучасних симуляторів бойових дій для навчальних центрів і полігонів, що дозволить підвищити якість підготовки військовослужбовців у безпечних і максимально реалістичних умовах.

Другий документ розширює перелік випадків, коли виробники можуть не сплачувати ввізне мито. Це також стосується комплектуючих для безпілотників, машин розмінування, засобів протидії технічним розвідкам та іншої техніки, яку виробляють, ремонтують або модернізують для армії.

Також другий законопроєкт визначає порядок дій, якщо імпортовані товари знищені, пошкоджені, втрачені під час випробувань або визнані непридатними. У таких ситуаціях підприємства не будуть отримувати додаткових донарахувань і зможуть офіційно підтвердити причини втрати.

Окремо врегульовано можливість змінити призначення товарів або відмовитися від їх використання - зі сплатою мита або реекспортом без штрафів.

Уряд спростив імпорт комплектуючих для військової техніки11.08.23, 15:37 • 958279 переглядiв

Юлія Шрамко

