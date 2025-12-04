Для дронів, розмінування і не тільки: Рада розширила податкові пільги і звільнення від мита для потреб оборони

Верховна Рада ухвалила законопроєкти щодо розширення податкових пільг для потреб оборони (№14169) і спрощення митних процедур для імпорту товарів для оборони (№14170), повідомили у парламенті у четвер, пише УНН.

Деталі

Перший документ спрямований на розширення податкових пільг для імпорту товарів оборонного призначення. Ідеться про комплектуючі для безпілотників, машин механізованого розмінування, засобів протидії технічним розвідкам та іншої продукції, необхідної для модернізації й ремонту озброєння.

Він також пропонує звільнити від ПДВ імпорт сучасних симуляторів бойових дій для навчальних центрів і полігонів, що дозволить підвищити якість підготовки військовослужбовців у безпечних і максимально реалістичних умовах.

Другий документ розширює перелік випадків, коли виробники можуть не сплачувати ввізне мито. Це також стосується комплектуючих для безпілотників, машин розмінування, засобів протидії технічним розвідкам та іншої техніки, яку виробляють, ремонтують або модернізують для армії.

Також другий законопроєкт визначає порядок дій, якщо імпортовані товари знищені, пошкоджені, втрачені під час випробувань або визнані непридатними. У таких ситуаціях підприємства не будуть отримувати додаткових донарахувань і зможуть офіційно підтвердити причини втрати.

Окремо врегульовано можливість змінити призначення товарів або відмовитися від їх використання - зі сплатою мита або реекспортом без штрафів.

Уряд спростив імпорт комплектуючих для військової техніки