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Европейские дипломаты отреагировали на массированный российский удар по Киеву 24 апреля
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Для "достижения мира" рф продолжает работу с США: в кремле напомнили условия

Киев • УНН

 • 2612 просмотра

В москве заявляют, что переговоры по урегулированию войны продолжаются, и настаивают на своих условиях. Песков сообщил, что россия продолжает работу с США в контексте "поиска мира".

Для "достижения мира" рф продолжает работу с США: в кремле напомнили условия

На встрече с журналистами, представитель кремля дмитрий песков заявил, что неправильно что-либо предполагать о выходе из переговоров. Пресс-секретарь путина заявил, что россия продолжает работу с США в контексте "поиска мира".

Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В кремле ответили на вопрос представителей росСМИ: что может быть, если США выполнят решение по выходу из переговорного процесса по Украине.

Наверное, неправильно сейчас говорить "если" и "что будет". Давайте исходить из того, что Россия продолжает работу с американской стороной. Мы нацелены на продолжение усилий по достижению мира. Мы и президент Путин выступаем за достижение мира, с обеспечением интересов нашей страны. Это обязательное условие. Эта работа продолжается. 

- заявил песков. 

Напомним

Дональд Трамп считает, что россия готова к соглашению. Переговоры с украинским лидером, по его словам, оказались сложнее, чем ожидалось.

Украине нужно еще больше систем ПВО для защиты населения.

российский диктатор владимир путин "демонстрирует только желание убивать". Об этом, комментируя атаку рф по Украине в ночь на 24 апреля, написал в Telegram руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.  

"россия, а не Украина, является препятствием для мира": Сибига отреагировал на массированную атаку россиян на Украину24.04.25, 10:08 • 2932 просмотра

Игорь Тележников

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